Autocarul trebuia să plece la ora 16:00, ieri, din Thassos spre România. Oamenii au ajuns într-un final cu un alt autocar grecesc în vama Kulata, acolo unde au stat toată noaptea și au dormit pe scaune, afară, relatează Realitatea PLUS. Duminică dimineața, la ora 8.00, oamenii au trecut vama pe jos, cu bagajele în brațe, iar în Bulgaria s-au urcat într-un autocar spre țară.

„Am stat aproape 8 ore, toata noaptea aici. Am dormit pe jos. Sunt aproximativ 25 de oameni. Cei mai multi dintre ei sunt bătrâni, inclusiv copii sub 5 ani, care stam si dormim pe mese si pe scaune metalice si pe ciment, pentru că așteptăm alt autocar sa vina sa ne duca de aici in România”, a declarat un pasager, potrivit Realitatea PLUS.

Oamenii spun că nu au știut despre defecțiunea tehnică la autocar. Ei au aflat când au ajuns în port că nu au cu ce să plece.

„Au avut niste defectiuni tehnice aparent din cauza caldurii. autocare care ar trebui sa aiba revizie facuta ptr zile de canicula avand in vedere ca se duc in grecia si stiu temperaturile”, a mai declarat unul dintre aceștia.

Oamenii au trecut vama pe jos, cu bagajele în brațe, iar în Bulgaria s-au urcat într-un autocar care speră să îi ducă până în București.

„Ne-au zis ca o sa vina autocarul pe la 7-7,30 si ne e frig. Pe aici in vamă totul e inchis, nu putem sa ne cumparam nimic, ne mananca tantarii si pe la ora 6.00 le-au spus ca autocarul vine pe la 8.30, ceea ce pana la urma s-a si intamplat. A venit un autocar pe la un 8.15, ei au trecut granita din Grecia in Bulgaria pe jos cu bagajele. Erau vreo 30 de oameni in situatia asta. Mi se pare incredibil”, mărturisea o femeie.

Pasagerii sunt revoltați și cer banii înapoi pe bilete.

Realitatea PLUS a solicitat și un punct de vedere al agenției de transport, însă până la transmiterea acestei știri nu a fost trimis un răspuns.