Vremea 5 aprilie - Cod galben toata ziua - Fenomene extreme

Vremea 5 aprilie. Astazi, vantul se inteteste, in special in sud-estul tarii. Pana diseara, la ora 21, este cod galben de vant intens, în Muntenia, Dobrogea, sudul-vestul Moldovei si estul Olteniei, unde vor fi rafale de 55-70 de km/h.

Vremea 5 aprilie. Temporar, pe crestele Carpaţilor Meridionali şi de Curbura, rafalele vor depasi chiar 75...80 km/h. Nici restul tarii nu e scutit, insa vitezele vor fi moderate, în general între 40 şi 50 km/h. În prima parte a zilei, este mai innorat în sud-vestul şi sudul tarii, apoi se va însenineaza peste tot.

Vremea 5 aprilie. Temperaturile maxime, peste 10 grade in toata tara, merg pina la 18 grade la Drobeta Turnu Severin si Rm. Vilcea. Dimineata, în regiunile intracarpatice izolat se va forma bruma.*** In Bucuresti, o dimineata mai calda decat ultimele,(6...7 grade, in centrul orasului, vreo 4 la periferie). La amiaza, sunt prognozate 16-18 grade, dar rafale temporare de vant, de 50...55 km/h, vor fura buna parte din ele, deci s-ar putea percepem ziua mai degraba racoroasa.***

Vremea 5 aprilie. La munte, o zi senina, cu ceva înnorari, acum, in prima parte a ei, doar în masivele sud-vestice. Vantu, in schimb, sufla intens temporar, cu viteze mai mari pe crestele Carpaţilor Meridionali şi de Curburã. Maximele, in usoara scadere fata de zilele anterioare.