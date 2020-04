Vremea 24 aprilie - Cum arată temperaturile de azi

Vremea 24 aprilie Astazi, vreme predominant frumoasa si in incalzire -maximele vor fi cuprinse intre 15 si 23 de grade Celsius. La munte, in a doua parte a zilei, se va înnora, dar numai izolat va ploua slab. Vântul va sufla cel mult moderat. Presiunea atmosferica va scadea, astazi, accentuat.***

Vremea 24 aprilie In Bucuresti, incepem ziua cu o dimineata racoroasa, 5...6 grade Celsius, chiar mai putine în imprejurimile orasului, dar amiaza ne asteapta cu 22-23 de grade, in conditii de cer variabil, vant slab si moderat. Presiunea atmosferică scade si aici foarte abrupt. Asta inseamna ca exista riscul sa va creasca tensiunea arteriala, iar creierul nu se mai oxigeneaza cum trebuie, astfel ca puteti avea dureri de cap, sa va simtiti ametiti, sau s-aveti o stare generala proasta -nu ca fara presiunea atmosferica scazuta, n-am fi avut suficiente motive sa fim prost-dispusi.***

Vremea 24 aprilie Maine, o zi mai calda decât în mod obişnuit la aceasta data, în cea mai mare parte din tara. Nu ne aflam insa in vreun pericol sa ne incingem de la gradele prea multe, ca vantul se va inteti serios si va spulbera din ele -nu din termometre, ci la nivel de perceptie. La munte, la altitudini mari, rafalele vor depaşi 80...100 km/h, iar în restul tarii vor fi intensificãari temporare, cu viteze în general de 50...60 km/h şi pe alocuri, cu precadere în jumatatea de nord-vest, peste 65 km/h. În zonele montane şi submontane, în regiunile nordice şi centrale, temporar si mai ales dupã-amiaza, se va innora accentuat si vor cadea averse, însoţite pe arii restrânse de descarcari electrice. La munte, la altitudini mari, vor fi şi averse de mazariche, lapoviţa sau ninsoare. În restul teritoriului, cerul va fi variabil, iar ploi slabe vor fi posibile doar izolat. Temperaturile maxime se vor încadra în general între 16-17 grade in depresiuni si pe litoral şi 25 de grade frecvent in sud si sud-est, izolat chiar 26 de grade Celsius. ***

Vremea 24 aprilie In Bucuresti, maine, mult mai cald si aici, 5-8 grade dimineata si în jur de 25 la amiaza. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla moderat, cu intensificari temporare de 40...45 km/h.***

Vremea 24 aprilie Duminica, vremea se va raci, în cea mai mare parte a ţarii. Maximele vor fi cuprinse între 13 grade, la Suceava si Miercurea Ciuc, şi 25 de grade, in sudul Olteniei. Cerul va fi variabil, cu înnorari temporare, însa doar pe arii restrânse va ploua slab, cu o probabilitate mai mare în jumatatea de nord-est a tarii. In zona montanã înalta, precipitatiile vor fi mixte. Vântul va continua să aiba intensificãri, cu precãdere în regiunile estice şi la munte.***

In Bucuresti, duminica, se racoreste si aici fata de sambata -dimineata, 7-9 grade, la amiaza, in jur de 22. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla moderat.