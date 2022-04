”Dacă cei care opun rezistenţă la Mariupol sunt ucişi sau dacă are loc refrendumul la Herson, atunci Ucraina va ieşi din procesul de negociere”, a ameninţat şeful statului ucrainean, în contextul în care deschiderea unor culoare umanitare în acest port din sud-estul Ucrainei se află în centrul unor negocieri între Kiev şi Moscova, potrivit AFP.

Zelenski a recunoscut că Ucraina nu are resurse militare pentru a sparge blocada rusească din jurul Mariupolului.

President Zelensky is holding a press conference for local and international media in the Kyiv\"s metro right now. pic.twitter.com/Dk8MggZ5yr