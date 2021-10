Voiculescu a scris, într-un mesaj postat pe Facebook, că Florin Cîțu și-a arătat caracterul și ”micimea” încă din primele luni de guvernare.

Cel mai grav este însă că s-a jucat cu sănătatea și viața românilor, acuză fostul ministru.

”Florin Cîțu a adus țara într-o criză politică teribilă.

Destul însă despre dânsul. Omul acesta nu a reprezentat niciodată nimic, nici măcar în propriul partid. Nu inspiră pe nimeni, nu convinge pe nimeni, nimeni nu are cu adevărat încredere în el pentru că și-a arătat caracterul și micimea din nou și din nou încă din primele luni de guvernare. Am avut (din păcate) ocazia să fiu acolo la primele derapaje - după ce lucrasem cu Dacian Cioloş ca premier în 2016, le-am pus pe seama unei forme de teribilism și superficialitate. Mulți nu și-au dat seama decât mult mai târziu - și e de înțeles. Aveam cu toții nevoia să credem că se poate într-o formulă de compromis PNL-USRPLUS-UDMR.

Responsabilitatea este la cei care l-au susținut, în ciuda mizeriilor față de români, față de colegii de coaliție și față de proprii colegi din PNL.

De departe cel mai grav lucru din punctul meu de vedere este felul în care s-a jucat cu sănătatea și viața românilor. Gestionarea pandemiei (în afara spitalului în primul rând!) era singura responsabilitate majoră a acestui guvern în acest an. A eșuat lamentabil, odată cu campania de vaccinare și cu mesajele și măsurile de relaxare iresponsabile ce ne-au adus aici - țara europeană care a gestionat cel mai prost pandemia. Costurile nu le suportă politicienii, ci bunicile, bunicii, frații, surorile, mamele, tații și iată, copiii acestui neam”, a scris Voiculescu.