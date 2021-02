Vlad Voiculescu: „Sunt cateva reguli simple care vor fi afisate grafic intr-un ghid al scolilor sigure. Sunt reguli simple pentru parinti: evaluarea copilului acasa si ramanerea lui acasa daca are simptome. Parintele trebuie sa-si dea acordul pentru testare. Este important, doar testand putem pastra pe toata lumea in siguranta. Testele au inceput deja sa fie distribuite, vor mai fi distribuite si altele. Nu este necesara o adeverinta de la medicul de familie pentru inceperea scolii luni. O adeverinta veche pentru copiii cu probleme crronice va putea fi folosita in continaure. Trecem prin vremuri dificile. Copiii trebuie sa mearga la scoala in conditii de siguranta. Asta putem face doar prin colaborare cu medicul de familie si cu medicii scolari. Putem depasi aceasta perioada cu costuri minime de sanatate doar daca colaboram la fiecare nivel. Pentru scoli, pentru directori este o sarcina in plus ce le revine, nu doar apararea dreptului la educatie, ci si apararea sanatatii copiilor. Tot semestrul e nevoie sa fie curatenie in scoli, aerisirea trebuie sa se faca la intervale regulate.”

Ministrul a vorbit și despre instruirea medicilor de familie si ai celor scolari cu privire la testarea anti-COVID.

Vlad Voiculescu: „Scolile sunt chemate sa aiba un cabinet medical sau un spatiu izolator. Acolo copilul va fi insotit daca e suspect de COVID. Asigurarea comunicarii cu toata comunitatea este este esentiala. Medicii scolarii si medicii de familie vor fi instruiti cu privire la testare. Lucurul asta se va intampla progresiv, incepand de astazi. Este important circuitul de raportare a testelor. Nu putem naviga prin furtuna decat daca avem lumina, daca vedem ce se intampla. Fiecare test trebuie raportat maxim in 24 de ore la DSP. Copiii sunt fericiti in marea lor majoritate ca incep scolii. Copiii trebuie sa pastreze igiena si sa pastreze distanta. Fiecare copil poate fi un mic erou daca respecta regulile.”

Ministrul Sanatatii a precizat si modul in care se va proceda in cazul in care un copil este testat pozitiv la coronavirus.

Vlad Voiculescu: „Testarea se va face pentru cadrele didactice care au simptome, pentru copiii cu simptome. Atunci cand un copil este testat pozitiv, urmeaza o ancheta epidemiologica. Ancheta va fi condusa de DSP. Colegii care au interactionat cui copilul testat pozitiv vor trebui testati de asemenea. E important ca lucrul acesta sa se intample la timp. ”