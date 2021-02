Realitatea PLUS

„Este nevoie de mai multă informare, este nevoie ca în spitale să fie cald, să nu fie rece, pentru că altfel e greu de imaginat așa ceva, pentru oricare dintre noi. Sunt probleme cu căldura, știm, și știm că oamenii și-au adus de acasă. Lucrurile astea nu trebuie să se întâmple. E o problemă ce trebuie s-o rezolve primăria”, a declarat ministrul Sănătății, Vlad Voiculescu, la o zi de la tragedia de la Institutul „Matei Balș”.

„Daca a fost o problema legata de caldura, problema a fost la PSD. Daca a fost o problema de investitie facuta prost, problema e tot la PSD”, a mai declarat ministrul Sănătății, la un post TV.

Vlad Voiculescu a explicat gafa făcută de minister în legătură cu anunțarea deceselor victimelor din incendiul de la Matei Balș.

„Șase decese din cate stiu eu in acest moment. Din cate inteleg, am aflat la doua, trei ore ca a fost o informatie comunicata gresit. Dacă vreți, o greșeală birocratică”, a invocat Voiculescu.

Despre planurile pe care le are pentru perioada următoare, Vlad Voiculescu a spus, la o zi de la incendiul de la „Matei Balș”, că „a treia masura pe care vreau sa o anunt, dupa ce am discutat asta cu premierul, e un Fond National pentru Siguranta Pacientilor in Spitale”.