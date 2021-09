„El nu mai are simpla capacitate să asculte. Este mai mincinos decat Vcitor Ponta și mai lispit de scupule decât Liviu Dragnea. Este impuns de la spate de cineva care n-a cîștigat niciodată încredere cuiva. El are senzația că cineva i-a făcut cadou un guvern și o țară. Așa ceva nu se poate, mai ales într-o coaliție. E nevoie de o persoană responsbilă, nu unul care să funcționeze doar pentru jumătate dintre cei de la PNL. El l-a atacat chiar și pe colegul lui de partid, Alexandru Nazare, deci va ataca pe oricine, oricând. USRPULS are datoria să facă tot ce poate pentru a implementa reformele pe care le-am promis. Dacă este un guvern condus de o persoană matură, cu un calendar clar și cu reforme, cu comportamnet diferit față de Cîțu, revenim la alianță. Vrem proiecte concrete, nu doar funcții. Vrem să le arătăm românilor că nu ne-au votat degeaba. L-am votat pe Iohannis de două ori, dar nu am cuvinte să-mi exprim dezamagirea. Am avut multă încredere în președinte. Mă rog să-i dea Dumnezeu înțelepciune și să rămână în istorie ca un preeșdinte care a făcut și reforme”, a declarat Vlad Voiculescu.