Conform minutei de la ședința de judecată, instanța “Constată legalitatea şi temeinicia arestării preventive a inculpatului Pascu Matei Vlad şi menţine arestarea preventivă a inculpatului arestat în baza mandatului de arestare preventivă nr.15/UP din data de 20.08.2023, emis de Judecătoria Mangalia în dosarul nr.4085/254/2023. Respinge cererile formulate de apărătorul inculpatului de revocare a măsurii arestării preventive şi înlocuirea cu o altă măsură, ca neîntemeiate. Măsura dispusă va fi adusă la cunoştinţa inculpatului prin administraţia locului de deţinere. În baza art.275 alin.3 Noul Cod proc.pen. cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului”.

Un vasluian a blocat drumul public cu o poartă de fier, ca să-și unească proprietățile. Localnicii sunt revoltați, primăria ridică din umeri

În urmă cu 2 săptămâni, avocatul lui Vlad Pascu a cerut instanței ca clientul său să fie judecat în libertate, dar magistrații nu s-au lăsat convinși de argumentele acestuia, și l-au plasat în arest preventiv.

Pe 19 august, în localitatea 2 Mai, Vlad Pascu a urcat la volan sub influența drogurilor și a lovit un grup de tineri. În urma accidentului, două persoane și-au pierdut viața, iar alți trei tineri au fost răniți. Șoferul a părăsit locul accidentului și a fost găsit ulterior de către polițiști în Vama Veche. La momentul respectiv, el se afla sub influența mai multor tipuri de droguri, inclusiv cocaină, amfetamină și metamfetamină. Procurorii l-au acuzat de ucidere din culpă, vătămare corporală din culpă, conducerea unui vehicul sub influența drogurilor și părăsirea locului accidentului.

Scandalurile repetate din bloc l-au trimis direct la închisoare. Cum și-a găsit nașul un bărbat care și-a amenințat de nouă ori vecinii