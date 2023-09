Vitamina B12 joacă un rol esențial în producerea de energie și în menținerea metabolismului în limite normale. Așa că, dacă simți că nu ai suficientă energie pentru a-ți îndeplini sarcinile zilnice, poate ar fi timpul să verifici nivelul tău de vitamina B12.

Vitamina B12, cunoscuta si sub numele de ciancobalamina, este una dintre cele opt vitamine B esentiale pentru buna functionare a organismului uman. Vitamina B12 este un compus esential in sinteza ADN-ului si contribuie la productia de celule rosii din sange. Acesta este, prin urmare, vital pentru mentinerea sanatatii si functionarii corecte a sistemului nervos si digestiv, precum si pentru producerea energiei.

Beneficii ale vitaminei B12

1. Cresterea energiei

Vitamina B12 este o parte integranta a procesului de transformare a alimentelor in energie si, fara ea, organismul nu poate metaboliza carbohidratii si proteinele in mod eficient. Lipsa acestei vitamine poate duce la epuizare si lipsa de energie, dar suplimentarea cu vitamina B12 poate ajuta la cresterea nivelului de energie si la imbunatatirea performantelor atletice.

2. Sanatatea inimii

Cercetarile arata ca vitamina B12 poate contribui la reducerea nivelelor de homocisteina din sange, un factor de risc major pentru aparitia bolilor de inima si accidentelor vasculare cerebrale. Acest lucru se datoreaza faptului ca vitamina B12 poate ajuta la imbunatatirea functiei endoteliale, care este esentiala pentru mentinerea sanatatii sistemului circulator.

3. Imunitatea

Vitamina B12 ajuta la sustinerea sistemului imunitar prin imbunatatirea productiei de limfocite, care ajuta la combaterea infectiilor si a bolilor. Prin consumul suficient de vitamina B12, putem echilibra si intari sistemul imunitar si astfel, sa reducem sansele de a dezvolta bolile infectioase si virale.

4. Vindecarea arsurilor si ranilor

Vitamina B12 ajuta la vindecarea rapida a ranilor si a arsurilor. Acest lucru se datoreaza faptului ca vitamina B12 poate ajuta la regenerarea celulara si la accelerarea procesului de vindecare. Studiile arata ca aplicarea directa a vitaminei B12 sub forma de unguent poate ajuta la recuperarea mai rapida a ranilor si la reducerea cicatricilor.

5. Sanatatea mentala

Vitamina B12 poate fi esentiala pentru sanatatea mentala si emotionala. Studiile arata ca lipsa vitaminei B12 poate fi legata de tulburari ale starii de spirit precum anxietatea si depresia. Prin urmare, suplimentarea cu vitamina B12 poate ajuta la imbunatatirea starii de spirit si la reducerea simptomelor depresiei si ale anxietatii.

6. Sanatatea neuronală

Vitamina B12 este esentiala pentru functia normala a sistemului nervos, deoarece poate ajuta la producerea si la mentinerea mielinei care protejeaza celulele nervoase din corp. Deficitul de vitamina B12 poate fi legat de aparitia neuropatiei periferice, care este caracterizata prin pierderea simturilor si dureri in extremitati. Suplimentarea cu vitamina B12 poate ajuta la protejarea celulelor nervoase si la prevenirea deteriorarii acestora.

7. Sanatatea oaselor

Vitamina B12 poate ajuta la mentinerea sanatatii oaselor prin stimularea regenerarii si a cresterii celulelor osoase. Cercetarile arata ca consumul adecvat de vitamina B12 poate ajuta la prevenirea pierderii de masa osoasa si a osteoporozei la varsta matura.

Când ai nevoie neapărat de vitamina B12

1. Abia poti ramane treaz dupa amiaza chiar si daca ai dormit 8 ore cu o noapte inainte.

Oboseala este unul dintre primele simptome ale carentei de vitamina B12. Lucrul acesta se datoreaza faptului ca organismul nostru are nevoie de vitamina B12 pentru a produce celulele rosii, cele ce transporta oxigenul in organism. Oboseala poate fi cauzata de mai multi factori, nu numai de deficienta de B12, dar este in mod cert un simptom al acestei carente.

2. Punga cu cumparaturi vi se pare ca ar cantari o tona.

Daca organismul nu primeste suficient oxigen prin celulele rosii, muschii vor incepe sa slabeasca.

Veti simti ca nu aveti putere nici macar sa carati o simpla sacosa cu cumparaaturile de baza.

3. Experimentați senzatii ciudate.

Uneori poate aparea o senzatie de parca aveti electricitate in corp. Sau poate simtiti ca aveti ace in corp, acesta va furnica. Toate acestea sunt rezultate ale leziunilor nervilor, leziuni ce apare in lipsa oxigenului suficient din corp.

4. Incepeti sa uitati lucruri de baza.

Va treziti ca v-ati pus cheile in frigider ? Sau ca nu va mai amintiti numele unui membru apropiat din familie ?

Poate incepeti sa va ganditi ca este un inceput de dementa, dar, de fapt este vorba de carenta de B12. Unii se sperie crezand ca au Alzheimer, insa, indata ce isi fac un test de sange isi dau seama ca este vorba de carenta de B12.

5. Va simtiti ametiti.

Ametiti prin simpla urcare a scarilor. Ridicatul brusc de jos sau orice alta activitate subita va face sa ametiti. Lipsa vitaminei B12 este principalul vinovat pentru aceste simptome.

6. Pielea va este palida.

Daca din pielea cu nuanta rozalie cum erati obisnuiti, acum aveti o piele palida, lipsa de B12 poate fi de vina. Celulele rosii devin foarte fragile, se rup si elibereaza bilirubina care confera aspectul palid al pielii

7. Limba este rosiatica.

Mai mult de jumatate dintre cei care au carenta de B12 isi pierd papilele de pe limba, in special de pe varful limbii.

Unele persoane spun ca au si o durere sau senzatie de arsura pe spatele limbii. Intrucat va pierdeti papilele gustative, mancarea incepe sa nu mai aiba gust si, de aceea, multi vor incepe sa piarda in greutate.

8. Plangeti din orice.

Va simtiti mai anxiosi ca niciodata ? Carenta de B12 va da buna dispozitie peste cap, deveniti depresivi si anxiosi.

Vitamina B12 este implicata in eliberarea de substante chimice ale creierului foarte importante cum ar fi serotonina si dopamina.

9. Ceva nu e in regula la nivelul ochilor.

In cazuri extreme, carenta de B12 poate cauza leziuni ale nervului optic sau poate afecta vasele de sange de pe retina si vederea devine, astfel, incetosata, apar sensibilitatea la lumina, vederea dubla sau chiar pierderea totala a vederii. Un prim simptom ale afectiunii ochilor poate fi acea umbra in ochi.

