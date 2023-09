Mierea de rapiță este o miere rară și apreciată în întreaga lume datorită proprietăților sale terapeutice și culinare unice. Din păcate, această miere devine din ce în ce mai rară, fiindcă plantele de rapiță sunt adesea modificate genetic sau tratate cu pesticide, iar albinele nu mai pot culege polenul sau pot muri dacă îl culeg. Cu toate acestea, sunt disponibile pentru vânzare de la diverși apicultori.

Proprietățile terapeutice ale mierii de rapiță sunt uimitoare. Aceasta are proprietăți antiinflamatorii și antimicrobiene, care ajută la îmbunătățirea sistemului imunitar, combaterea bolilor inflamatorii și a infecțiilor.

Mierea de rapiță este valoroasă din punct de vedere nutrițional. Are o vâscozitate mare, o culoare aurie și o aromă delicată de flori de rapiță. Este bogată în antioxidanți, vitamine și minerale care ajută organismul să lupte împotriva infecțiilor și să mențină o sănătate bună. De asemenea, conține enzime naturale care ajută la digestie și la menținerea echilibrului în sistemul digestiv.

Uleiul de rapita contine enzima Q3, un element important pentru dezvoltarea oaselor. De aceea mierea de rapita este recomandata celor ce sufera de osteoporoza.

Mierea de rapita ajuta si la regenerarea si mentinerea elasticitatii peretilor vasculari si la scaderea nivelul de colesterol rau.

Mierea de rapita are puternica actiune antibacteriana. S-a demonstrat puterea sa bactericida fata de numerosi germeni, intre care streptococul, stafilococul, enterococul, dar si helicobacter pylori. Ea protejeaza de boli ficatul, splina si pancreasul si trateaza bolile de rinichi si de stomac.

Pe lângă beneficiile pentru sănătate, mierea de rapiță poate fi utilizată și în tratamentele pentru frumusețea pielii. Datorită proprietăților sale antimicrobiene și hidratante, aceasta poate ajuta la tratarea acneei, a ridurilor și a pielii uscate sau iritate. De asemenea, poate fi folosită pentru tratarea arsurilor, tăieturilor și inflamațiilor.

Pentru tratarea osteoporozei puteti incerca un tratament naturist cu miere, nuca si oua. Aveti nevoie de 15 oua de tara, 15-20 de lamai, un kg de miere, un kg de nuca macinata, 200 ml de tuica naturala sau de bitter suedez.

Procesul va dura in jur de 15-18 zile. Din cand in cand se amesteca cu o lingura din lemn sau din plastic.

Doza recomandata este de doua linguri, de 3 ori pe zi, dupa mese. Cura de calciu natural se poate repeta dupa sase luni. Acest tratament naturist este eficace nu doar osteoporoza, ci si pentru decalcifiere, demineralizare in bolile reumatismale, spasmofilii cauzate de lipsa de calciu, rahitism sau fracturi osoase.

Afectiuni pe care le poti trata cu miere de rapiță

Adaugata in ceai sau in lapte seara, inainte de culcare, mierea de rapita are o excelenta actiune sedativa si relaxanta.

Daca varsta incepe sa lase semne asupra pielii tale, foloseste miere de rapita pentru mastile homemade. Aceasta are un continut ridicat de vitamina E, ale carei calitati in lupta fata de imbatranirea pielii sunt recunoscute.

