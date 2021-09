Popescu a explicat că țara noastră are nevoie de investiţii majore în sistem, în producţia de energie electrică şi gaze.

”Părerea mea de principiu o menţin, am spus-o şi în şedinţa de Guvern şi este aceeaşi cu a premierului. Nu sunt de părere că plafonarea preţului la gaze naturale sau la energie electrică este o soluţie, pentru că presupune alungarea investitorilor, presupune că vom amâna investiţii cum sunt cele din Marea Neagră până când investitorii vor vedea că nu mai este această plafonare. Sau se vor mai gândi: acest Guvern va pune plafonări, asta înseamnă că noi vom scoate gazele, vom investi şi nu vom mai putea vinde la un preţ al pieţei. La fel şi la energie electrică. Noi avem nevoie, atât la gaze, cât şi la energie electrică, de investiţii majore în sistem, în producţia de energie electrică şi gaze”, a explicat Popescu la postul public de televiziune.

Întrebat dacă argumentul premierului că celelalte state plafonează şi noi am rămâne cu preţul cel mai mare stă în picioare, ministrul a răspuns că da, dar că trebuie întâi să vedem ce fac celelalte state.

”Noi am văzut o ştire că în Spania Guvernul a zis că plafonează preţurile. Eu nu am văzut textul legii din Spania. Am cerut la reprezentanţă şi o să primesc probabil textul legii din Spania. Şi haideţi să vedem ce fac spaniolii și haideţi să vedem condiţiile din Spania faţă de condiţiile din România. Spania este importatoare de gaze, nu produce gaze. Noi suntem producători de gaze. Statul spaniol poate să spună că pe perioada de iarnă preţul către populaţie este atât la gaze, dar să nu credeţi că Gazprom sau cine vinde în Spania va vinde la preţul acela. Nu, va vinde la preţul pieţei, iar Guvernul spaniol plăteşte diferenţa. Dacă asta se numește plafonare, nu prea este plafonare, e plafonare la client”, a mai spus Virgil Popescu.

El a semnalat că producţia de gaze a scăzut uşor de-a lungul timpului, la OMV Petrom s-a redus cu 10%, pentru că nu au mai fost făcute investiţii în descoperiri noi.

”Anul trecut au fost cele mai mici consumuri, cele mai mici preţuri la gaze datorită pandemiei şi anumite sonde au fost închise pentru că nu mai era cerere pe piaţă. Acum ele trebuie redeschise, trebuie reinvestit. Dacă noi plafonăm preţurile, spunem că nu mai ai voie să vinzi decât la preţul asta, tu, producător, credeţi că e stimulent pentru a face investiţii? Dar sunt de acord cu prim-ministrul că trebuie împreună să găsim o soluţie. Poate găsim o soluţie mixtă, dar nu de plafonarea a preţului, ci românul să plătească un preţ mai mic”, a adăugat ministrul.

Popescu a precizat că îşi doreşte ca primele gaze din Marea Neagră să intre în România în 2026, ceea ce înseamnă că decizia de investiţii trebuie luată anul viitor.

”Dacă vorbim de plafonare la gaze, la producător şi nu la clientul final, atunci vom mai împinge cu şase luni, adică în 2023”, a punctat el.

Virgil Popescu a anunţat şi că joi va avea o întâlnire cu o delegaţie de la OMV Petrom, condusă de noul CEO de la OMV, Alfred Stern, şi va fi probabil prezentată strategia de investiţii a companiei în România.

"Probabil vom discuta inclusiv de Neptun Deep şi probabil vom avea întrebări vizavi de când vom începe exploatările în Neptun Deep. Eu îmi doresc cât mai repede să începem exploatările şi nu mai îmi doresc piedici legislative pentru a putea începe aceste investiţii”, a adăugat ministrul, potrivit Agerpres.