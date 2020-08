Virgil Guran, la România în realitate: "Moțiunea n-o să treacă. Dacă, totuși, vom fi dați la o parte, o problemă va avea PSD pentru că nu va mai putea să dea din gură și va trebui să vină cu măsuri”

În vreme ce dezbaterile și votul din Parlament pe marginea moțiunii de cenzură depuse de PSD cu scopul de a înlătura cabinetul Orban s-au amânat, pentru o oră, liberalii continuă să afirme că acțiunea social-democraților vizează doar un exercițiu de imagine și că aceștia nu-și doresc cu adevărat guvernarea în această perioadă dificilă de criză economică și socială provocată de pandemia de coronavirus. "Moțiunea n-o să treacă. Dacă, să spunem totuși că am fi dați la o parte, o problemă va avea PSD, nu noi, pentru că nu va mai putea să dea din gură și va trebui să vină cu măsuri. Să vedem atunci cum vor mări pensii și alocații. Noi am pierdut voturi, ne-am asumat asta. (...) Sunt 5% șanse să treacă moțiunea, dar PSD-iștii nu-și doresc asta. Au făcut doar un exercițiu de imagine să rezolve congresul, să iasă Ciolacu (...) și acum nu știu cum s-o scoată la capăt", a declarat Virgil Guran, consilier de stat pentru ordine publică și siguranța cetățeanului în cadrul Cancelariei Prim-Ministrului, în cadrul emisiunii "România în realitate", moderată de Marilena Mititelu.

