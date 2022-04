„Ei bine, tot ce este conectat cu etnia și cultura a fost interzis. Până și cărțile de bucate. De ce? Pentru că le este imposibil (n.r. - ucrainenilor) să împartă rețeta de borș. Trebuia să aparțină unei singure națiuni. Unei singure naționalități. Dar ca rețeta să fie împărțită... astfel ca în fiecare oraș, fiecare gospodină să poată să îl facă în felul său... Nu! Nu au vrut să facă niciun compromis, despre asta vorbim. Xenofobie, nazism, extremism în toate formele”, a declarat Maria Zaharova, potrivit Realitatea PLUS.

Bizarre comments by Maria Zakharova, the Russian MFA spox:

"Even cookbooks were banned [in Ukraine]. Why? Because they wouldn't share the borscht recipe... It had to belong to one people, to one nationality. They couldn't bear the thought that.. every housewife in the world

