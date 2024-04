Starea precară de sănătate a lui Viorel a adus în viața lor o nouă încercare, prin necesitatea de a achiziționa medicamente scumpe pentru a îl ajuta să lupte împotriva bolii. În ciuda dificultăților financiare și emoționale pe care le întâmpină, Oana se dedică cu determinare misiunii de a asigura tratamentul necesar soțului său și de a traversa această perioadă dificilă alături de el.

De la începutul anului, fostul primar al Capitalei a fost internat de mai multe ori din motive de sănătate. Confruntată cu situația aceasta, Oana Lis a ales să-și vândă unele obiecte care nu-i mai sunt de folos, precum cărți sau decorațiuni interioare. Oana a spus că nu este atașată de bunurile materiale și preferă un stil de viață minimalist. Cu toate acestea, Viorel Lis pare să nu fie de acord cu decizia luată de soția sa.

„Viorel înnebunește când vede că vând din lucruri. Site-urile sunt pline de oameni care își vând lucrurile. Când am fost în spital am văzut că nu ai nevoie de multe lucruri, noi avem multe cărți, icoane. Am zis să mai dau din ele. Acum sunt de sezon, o icoană, un cocoș, e așa suflat (n.r. cu aur). Am acasă multe lucruri pentru că și din hainele mele… Eu nu sunt atașată de lucruri, doar de persoane. Viorel este. Eu am văzut când a murit mătușa mea, a fost o bătaie pe lucrurile ei, ea le-a strâns o viață și că nu iei nimic cu tine, ai nevoie de strictul necesar. Am o grămadă de cărți pe care le-am citit și vreau altele noi. Nu este nicio rușine să vinzi”, a precizat Oana Lis în cadrul unei apariții tv.

Ajuns la vârsta de 80 de ani, Viorel Lis nu se mai poate deplasa atât de bine, iar Oana Lis a precizat că soțul ei are nevoie de un cărucior pentru a-l putea scoate din casă.

„Am probleme de sănătate. Am avut unele foarte grele, dar acum mă simt puțin mai bine, dar nu pot să merg. Nu am mai ieșit din casă, numai dacă găsesc doi inși să mă susțină puternic, să mă ajute să urc în mașină, să cobor, am un scaun, că dacă merg 2 m mi se înmoaie picioarele, trebuie să stau jos, foarte greu. Nu am mai ieșit de vreo două luni. E bine că nu mă mai doare nimic. A fost o perioadă grea în care aveam niște dureri de credeam că mor. Acum mă simt bine, sunt casnic”, povestea Viorel Lis ounui tabloid, la începutul lunii.

Fostul edil al Capitalei a mai adăugat că ia 30 de pastile pe zi și merge la fizioterapie, astfel că majoritatea banilor pe care îi au, se duc pe tratamentele sale.

„Iau medicamente fără număr. Vreo 30 de pastile pe zi. (…) De două ori pe lună îmi trebuie fizioterapie, 5 milioane, îmi trebuie masaj la picioare, alte 5 milioane. Îmi rămân foarte puțini bani pentru mâncare”, a mai zis Viorel Lis.

