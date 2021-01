Violențe la Washington. Bogdan Aurescu, ministrul de Externe: „Este îngrijorător și inacceptabil. Avem încredere în democrația americană”

„Violența de la Capitoliu, din Washington D.C., este îngrijorătoare și inacceptabilă. Avem încredere în democrația americană, ce ar trebui să rămână un model pentru întreaga lume, și avem încredere că situația va fi dezamorsată în curând pentru a permite reluarea certificării votului electoral”, a transmis Ministerul Afacerilro Externe, într-un mesaj pe Twitter.

The violence at t/Capitol Hill in Washington DC is concerning and unacceptable. We trust the #US democracy, which should remain a world model, and express confidence the situation will de-escalate soon in order to allow for t/resumption of t/certification of t/electoral votes.