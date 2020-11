Violența în familie, în creștere din cauza izolării. Cifre ALARMANTE

Pandemia are și alte urmări decât cele asupra sănătății. Numărul agresiunilor în familie a crescut în acest an din cauza izolăriii. Este concluzia specialiștilor după ce, în primele 9 luni ale anului, au fost raportate peste 70.000 de apeluri la 112, care anunțau fapte de violență domestică, relatează Realitatea PLUS.

