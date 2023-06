Fără iubirea de țară, de neam, libertatea și unitatea națională se transformă adesea în ceea ce vedem astăzi la noi: patriotismul s-a transformat în dorința de profit material imediat. Chiar și așa, am convingerea că tot noi, românii de rând, putem schimba ceva. Pentru că tot noi, prin ștampila pusă o data la 4 ani, ne croim drumul. Țara a fost delapidată de resurse, vândută la străini, iar noi am rămas desculți și împovărați de grija zilei de mâine. România are acum o șansă. Prin noi și prin deciziile și alegerile noastre!