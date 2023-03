„Până în sărbătorile pascale, încărcăm voucherul de alimente cu cei 250 de lei, pentru că Guvernul României, în şedinţa de ieri, a aprobat decalarea termenului pentru voucherele alimentare şi încărcarea lor cu cei 250 de lei până la sărbătorile de Paşti. (…) În acest fel, în Săptămâna Mare, încărcăm cardurile cu cei 250 de lei pentru cei 2.400.000 de beneficiari pe care îi avem în cadrul programului Sprijin pentru România. (…) Am fixat ca şi termen data de 13 aprilie, să se poată folosi oamenii şi să cumpere cele necesare pentru sărbătorile de Paşti”, a declarat ministrul, a declarat Marcel Boloș.

Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene a efectuat o vizită de lucru la depozitul Oltina din orașul Urlați, în legătură cu lansarea distribuției unei noi tranșe de pachete cu alimente, având o greutate de 25 de kilograme, destinate persoanelor vulnerabile.

„Suntem în depozitul de pachete alimentare din Urlaţi. Aici avem cea mai mare capacitate din ţară, de 400.000 de pachete alimentare. Acestea sunt de câte 25 de kilograme, fiind tranşa a şasea pe care noi o derulăm în prezent. Pachetul conţine în mare parte produse româneşti, de la făina de grâu, până la cea de mălai, ulei, zahăr, conserve din carne de porc, gem, dulceaţă, precum şi compoturi care sunt, de asemenea, produse româneşti. Fiecare tranşă are câte 30.000 de tone de alimente pe care le derulăm şi din depozitul din Urlaţi pleacă azi pachete alimentare spre şase judeţe – Bistriţa-Năsăud, Călăraşi, Suceava, Iaşi, Vaslui şi Dolj. 1.188.000 de persoane sunt beneficiare ale acestui program pe care noi îl derulăm pe fondurile europene pe care România le are alocate pentru perioada de programare 2014-2020”, a precizat ministrul Boloş.

Oficialul român a explicat că dacă aceste produse ar fi cumpărate de la raft, ar costa în jur de 390 de lei, în timp ce valoarea de licitație a pachetului este de 190 de lei.

„Un astfel de pachet, dacă am cumpăra aceste produse de la raft, astăzi ar costa 390 de lei, dar valoarea de licitaţie pe care o avem în contracte prevăzută este de 190 de lei, deci este un avantaj foarte mare că aceste pachete alimentare şi tot ce a însemnat programul în sine a avut o licitaţie pentru toată cantitatea de produse alimentare pe care o asigurăm şi care încercăm să ajungă la beneficiari cât mai curând posibil. Până în sărbătorile pascale ne-am mobilizat să avem aproximativ 800.000 de pachete alimentare distribuite, urmând ca diferenţa să fie distribuită în perioada următoare, până cel târziu în luna iunie”, a mai spus ministrul Marcel Boloş.

Miercuri, a fost aprobat de Guvern un memorandum privind alocarea transei a VI-a a voucherelor sociale in valoare de 250 de lei. Conform actului normativ, platile vor fi efectuate in perioada 10-13 aprilie, iar pentru aceasta tranșă, se vor iniția demersuri către Ministerul Muncii și Solidarității Sociale, Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială și Casa Națională de Pensii Publice pentru a transmite liste cu beneficiarii eligibili până la data de 31 martie 2023. Aceste măsuri au fost luate pentru a asigura că plățile se vor realiza în intervalul menționat.