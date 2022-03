Potrivit agenției Nexta, ultimele speculații privind refugierea lui Zelenski peste graniță, în Polonia, nici măcar n-ar fi fost lansate de aparatul de propaganda, ci de oficiali din guvernul lui Putin.

❗️Volodymyr Zelenskyy once again denied the information that he left the territory of #Ukraine



The funny thing is that such fakes are spread not even by propaganda, but by officials of the Putin government. pic.twitter.com/iYngJD216a