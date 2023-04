Vladimir Putin a avut un scurt moment de derută zilele trecute, când a început să vorbească incoerent pentru câteva secunde în debutul unei videoconferințe cu principalii producători ruși de drone.

"Ele sunt de înțeles. Neclar, da, și apropo și de înțeles, am vrut să spun. Neclar de depășit, dar și asta e clar", a spus, incoerent, Vladimir Putin.

"They are understandable. It's not understandable... Yes, by the way, it's understandable."



Is Putin discussing the goals of "special military operation"? pic.twitter.com/1ei4n8nOl7