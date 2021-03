Luni, trupul fetitei de doar 6 ani, care a fost spulberată în Capitală de un bolid scăpat de sub control, a fost luat de părinți de la morgă și dus acasă. În cazul tinerei de 21 de ani, procedura autopsiei s-a prelungit, spre disperarea familiei.

"Ni s-a spus să venim dimineață (luni - N.R.) să se facă autopsia. Fetele trebuiau să plece împreună (sicriele să fie transmise familiilor – N.R.), împreună au murit, împreună ar fi trebuit să plece, așa am stabilit acasă cu familia celeilalte fete moarte. De ce nu se face dreptate? De ce să stăm atâtea ore în ploaie, în frig, să aștept…ce? Vreau să se facă dreptate, atât vreau. Oamenii cu bani își pot bate joc de oamenii săraci?! Ești mai presus decât restul oamenilor pentru că ai bani? Poți să faci ce vrei tu, să calci pe oricine?

E vorba de două fetiție, una mica, abia făcea 7 ani și sora mea, care făcea 21 de ani. Am văzut imaginile accidentului de nu știu câte ori, nici nu știu dacă mai am lacrimi. Mi s-a uscat sufletul. Vreau să-mi iau sora acasă! Mama este în șoc, frații mei sunt în șoc. Nu am tată, numai pe ei îi am și nu vreau să-i pierd", a declarat tânăra îndurerată, în exclusivitate la Realitatea Plus.