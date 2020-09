VIDEO Scene șocante la Hong Kong! O fetiță de 12 ani, pusă la pământ de polițiști în timpul celor mai mari proteste pro-democrație

Zeci de mii de oameni au protestat duminică pe străzile metropolei din cauza amânării alegerilor locale cu un an din cauza epidemiei de COVID-19, într-una din cele mai mari manifestații organizate în ultima perioadă. Duminică ar fi trebuit să se desfășoare alegerile. În Hong Kong, protestele au început de la începutul lunii iulie, din cauza noii legi a securității impusă de regimul comunist de la Beijing, printre care este reglementată presupusa colaborare cu forțe străine și terorismul.

O fetiță de 12 ani a fost trântită la pământ de un polițist, în timp ce este ajutat de alții pentru a o imobiliza. Mama acesteia a declarat că ieșiseră să cumpere ceva de la un magazin de artă, relatează The Guardian, citat de HotNews.ro.

A young girl is tackled to the ground by riot police after attempting to flee during a pro-democracy protest in Mong Kok. Vid courtesy: HKUST Radio News Reporting Team. In full: https://t.co/nUaPabs9Zl #hongkong pic.twitter.com/4DQi2sapCY