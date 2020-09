VIDEO - Scandal la metrou din cauza măștii de protecție

Scandal la metrou din cauza măștii de protecție! O femeie a fost oprită de polițiști în dreptul scărilor și nu a fost lăsată să înainteze. A filmat momentul si l-a transmis live pe o rețea de socializare. Mai bine de un sfert de oră, când a durat filmarea, s-a certat cu doi agenți cărora le-a spus că nu e obligată să pună masca deoarece are deviație de sept. Polițiștii nu s-au lăsat înduplecați.

"Ce sa facem. Tot la politie la metrou sunt, stam si noi aici si nu ne lasa la servici, n-au preocupare dom'le, politistii. Nu au preocupare decat sa atace oamenii care merg de dimineata la servici, sa le puna carpe la gura, vata in nas mai urmeaza", spune femeia in imaginile publicate chiar de ea pe internet.

Femeia susține că din cauza unei deviații de sept, afecțiune pentru care medicul i-a eliberat adeverință, nu poate purta masca.

"Am dat 20 de lei pe cartela, 20. Nu ma lasa nicaieri sa plec acum, desi sunt un om sanatos, am adeverinta ca pot sa circul fara masca, tot nu-mi dau voie pentru ca ei cred ca au gasit pe cineva sa prosteasca. Nici cu adeverinta medicala nu am voie sa circul cu metroul, chiar daca sunt un om sanatos. ", mai spune femeia in imagini.

Monologul femeii s-a transformat apoi într-o discuție aprinsă cu polițiștii care nu-i dădeau voie să treacă.

"- Dar pentru ce ma tineti aici?

- Doamna, v-am explicat de o mie de ori-masca.

- Pai nu port masca, omule. O spun in romana, in chineza. Nu ma teroriza pe mine cu masca, nu port pentru ca nu pot sa respir si am adeverinta medicala. Asta e abuz ce faceti voi", continua discutia absurda dintre autoritati si femeie.

Agenții nu s-au lăsat convinși de argumentele femeii.

"- Adeverinta dumneavoastra medicala nu atesta..

- Mai omule daca scrie deviatie de sept ...in spatii inchise.

- Scrie ca trebuie sa purtati masca.

- Daca tu nu citesti. Doctorul nu e obligat sa scrie asta.

- Multa lume are deviatie de sept si poarta masca", se incheie discutia dintre politist si femeia care nu purta masca.

Copiii mici şi persoanele cu probleme respiratorii sunt printre categoriile exceptate de la obligativitatea purtării măştii de proetcţie.