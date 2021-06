Senatoarea a acuzat că ”politicul distruge tot ce înseamnă clasa de mijloc” și că în Parlament oamenii sunt puși să voteze la ordin, în funcție de interese.

”Această legislatură nu are nicio legătură cu poporul român. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că nu sunt politician, sunt un profesionist ajuns în Parlamentul României, ceea ce nu le convine, pentru că devoalez ce este pe acolo.

Parlamentul trebuie schimbat. Nu mai avem nevoie de politicieni. Politicienii au distrus tot ceea ce înseamnă această societate românească. Avem nevoie de profesioniști în Parlamentul României, că s-or numi poiticieni, dar să nu mai facă atâta politică, ci să-și exercite efectiv atribuțiile conform Constituției.

Multe legi nu pot fi aplicate pentru că nimeni nu știe ce înseamnă spiritul legii.

Avem regulamente în Parlament care nu se respectate de nimeni. Sunt siderată că, pentru prima oară în 31 de ani, Constituția nu mai există pentru această putere politică ”, a mai acuzat Șoșoacă.

”Eu nu sunt de acord cu acest discurs!”, a răspuns De Mezzo.

Șoșoacă: Dumneavoastră sunteți politician, da?

De Mezzo: Eu nu sunt mai politician decât sunteți dumneavoastră! Dumneavostră sunteți mai polician decât mine, în primul rând!

Șoșoacă: Nu sunt politician, eu sunt avocat!

De Mezoo: Am 25 de ani de muncă în mediul privat și fac politică de 3 ani.

Șoșoacă: Și eu am 25 de ani de muncă independent, da? Nu sunt mai politician cu șase luni!

De Mezzo: Discursul ăsta cu ”Să desființăm, să plece toți acasă, să tragem, să distrugem...”

Șoșoacă: Nu am spus asta. Am spus că Parlamentul trebuie profesionalizat, cei care n-au ce căuta trebuie să plece acasă.

De Mezzo: Găsiți un parlamentar care să inițieze legi, doamna Șoșoacă. Ce spuneți de asta? Nu eu fac schimbările legislative, dumneavoastră le faceți! Sunteți în Parlamentul României! Să continuați să veniți la TV și să faceți live pe Facebook, să spuneți de clasa politică că e de vină... mi se pare depășit.

Șoșoacă: Stimate domn, dacă o să vă opriți, o să vă explic și cum merge treaba.

De Mezzo: Eu înțeleg foarte bine cum merge treaba.

Șoșoacă: Nu înțelegeți nimic pentru că sunteți depășit! Vedeți că numele dumneavoastră este între piano și forte, iar dumneavoastră vă duceți spre forte. Eu nu am cum să schimb PNL-ul care este la guvernare și își bate joc de România!

De Mezzo: Dacă dumneavoastră mă judecați pe mine după numele meu, vreau să spun că este penibil! Aveam așteptări mai mari de la dumneavoastră.

Șoșoacă: Mezzo înseamnă între piano și forte, ceea ce e un lucru foarte frumos. Penibil sunteți dumneavoastră!

De Mezzo: Haideți să avem dialog, o dezbatere... Nu să spunem că desființăm tot, să rămâneți dumneavoastră, doamna Șoșoacă?

Șoșoacă: Am văzut ce așteptări are PNL-ul, nu am cu cine să am dialog. Depășiți orice urmă a bunului-simț. Ar trebui să fiți desființați!

Diana Șoașoacă l-a adus în discuție și pe Mihai Eminescu.

Șoșoacă: Știți ce spunea Eminescu despre PNL? ”Este un dezastru pentru țară!” Nu știți nimic și vă bateți joc de poporul român!

De Mezzo: Nu știți dumneavoastră Eminescu jumătate din câte știu eu! În ce partid a fost Eminescu, doamna Șoșoacă?

Șoșoacă: Sunteți penibil!

De Mezzo: Dumneavoastră aveți doar un populism și o demagogie ieftine care prind la oamenii ce n-au citit.

Șoșoacă: Nu, dumneavoastră sunteți un om necitit. Ați citit prost, probabil ”demagogia PNL”, ca dovadă că partidul dumneavoastră este un dezastru pentru România.

De Mezzo: Din păcate pentru dumneavoastră, unii dintre noi au mai și citit. Am citit niște lucruri pe care dumneavoastră nu le-ați citit. Eminescu a fost în Partidul Conservator, doamna Șoșoacă. Știți care e ăla? Ia interesați-vă un pic!

Șoșoacă: Orban a închis microfonul în Parlament când se recita Eminescu. Asta este cultura PNL-ului? E o incultură și o nesimțire! Parlamentul României nu a comemorat ziua morții lui Eminescu. Ruține pentru dumneavostră! Sunteți abjecți! Nicio lege a AUR-ului, a PSD-ului și a lui Șoșoacă nu trece!

De Mezzo: Aveți un vocabular de mahala pe care eu nu îl înțeleg. Din partea unui senator aș avea așteptări puțin mai mari. Observ că prin viu grai sunteți la fel de indecentă cum sunteți și în online.

În schimbul de replici, în care cei doi vorbeau unul peste altul, senatoarea i-a atras atenția liberalului că ”trebuie să lase o femeie să vorbească”.

Șoșoacă: Nu aveți bun-simț! Când vorbește o femeie, e frumos să te oprești.

De Mezzo: Când vorbește, da. Când urlă o femeie, te insultă și scoate cuvinte de mahala pe gură, nu e ok să o lași să vorbească, Poți să-i faci educație dacă nu-și respectă statutul de femeie și folosește cuvinte abjecte.