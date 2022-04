În imaginile postate pe rețelele de socializare nu este clar dacă au fost comemorați si marinarii aflați la bordul navei-fanion, în condițiile în care numărul celor care și-au pierdut viața ar putea fi de câteva sute.

De altfel, autoritățile de la Moscova n-au anunțat nici acum un bilanț al morților, la aproape 24 de ore de la confirmarea oficială a faptului că nava s-a scufundat.

In the city of Sevastopol, people gathered at a farewell to a Slava-class missile cruiser Moskva, that was confirmed being sunk yesterday. pic.twitter.com/r9bW0MjSSF