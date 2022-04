3 rachete Iskander, lansate din peninsula Crimeea, au lovit o localitate din regiunea Odesa, a declarat șeful administrației militare a regiunii, potrivit Nexta.

Oficialul ucrainean n-a oferit alte detalii, dar a promis că rușii „vor regreta fiecare lansare de rachetă și fiecare bombardament al teritoriului nostru”.

Alte surse susțin că ar fi fost lovită și o zonă rezidențială.

Odesa este un oraș-port strategic la Marea Neagră, iar pierderea orașului de către Ucraina ar fi o lovitură grea pentru economie.

Invaders from the territory of #Crimea fired 3 rockets from the Iskander complex and hit them at a settlement in the #Odessa region, there are wounded - the chairman of the Regional State Administration Maxim Marchenko. pic.twitter.com/NzuOZIGNKi