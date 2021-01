VIDEO | PROTESTE Rusia. Arestările masive din Moscova, criticate de Uniunea Europeană. Peste 4.400 de persoane au fost reținute

Șeful diplomației UE, Josep Borrell, a criticat duminică ”arestările masive” din timpul protestelor pro-Navalnîi din Rusia și „utilizarea disproporționată a forței” împotriva protestatarilor și jurnaliștilor, relatează AFP.

"Oamenii trebuie să poată exercita dreptul de a protesta fără teama represiunii. Rusia trebuie să-și respecte angajamentele internaționale", a scris pe Twitter Josep Borrell.

I deplore widespread detentions and disproportionate use of force against protesters and journalists in #Russia again today. People must be able to exercise their right to demonstrate without fear of repression. Russia needs to comply with its international commitments.