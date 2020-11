VIDEO Proteste de stradă în fața Casei Albe, incidente între manifestanți și forțele de ordine

În plus, 250 de soldaţi ai Gărzii Naţionale au fost detaşaţi şi vor interveni în caz de nevoie, potrivit Daily Mail. Și protestatarii au declarat că s-a pregătit pentru ciocniri cu forţele de ordine, în cazul în care acestea vor folosi violenţa.

Alerte de securitate privind eventuale proteste și ciocniri între taberele de susținători ai celor doi candidați sunt și în New York și Los Angeles, potrivit presei americane.

DC police make an arrest in BLM plaza and officers on bikes have separated the crowd into two groups.



Situation is tense right now near the White House.



