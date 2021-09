Peste 20.000 de oameni au protestat pe străzile din centrul capitalei olandeze.

Majoritatea participanților nu au purtat nici mască de protecție și nici nu au respectat distanțarea fizică.

🇳🇱 Netherlands - Amsterdam [September 5, 2021]



Look at this massive awakening!

Watch an EPIC drone-video in comments#NoVaccinePassportsAnywhere #demonstratie #NoGreenPass #NonAuPassDeLaHonte #PassSanitaire #5septemberAmsterdam #Libertad #Liberte #Vrijheid pic.twitter.com/8Md6P6sumL