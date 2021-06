Președintele a venit pentru a sublinia importanța protecției mediului, fiindcă s-au înmulțit cazurile în ultima perioadă în care deșeurile sunt aruncate la întâmplare.

„Sunt concetățeni care încă nu au înțeles că natura nu e groapă de gunoi. Pe drumul până aici am observat o mulțime de gunoaie și moloz, la marginea drumului. Trebuie să acceptăm cu toții că marginea drumului nu e groapă de gunoi, albia râului nu e groapă de gunoi. Dacă cineva crede că, daca locuiește în oraș nu ar treabă cu mediul, îl contrazic. Nu e sufiecient să ne enervăm atunci când vedem o groază de gunoaie aruncate pe jos. Trebuie să punem umărul la muncă, iar împreună cu cei de la „Let’s do it, Romania” colectăm gunoaie de pe marginea râului Argeș. Această acțiune e un exemplu. Sunt mulți tineri alături de noi, însă încurajez autoritățile locale să fie alături de noi. Depinde mult de primar, de consilierii local ca să organizeze acțiuni de colectare a deșeurilor. Profesorii trebuie să facă muncă de informare în școală și să le spuna elevilor că locul gunoaielor nu este în natură. Este momentul pentru acțiuni decisive. Pentru asta am venit azi, aici. Deci, la treabă!”, a declarat președintele.

Plasticul și aluminiul sunt materiale foarte poluatoare, care rămân mult timp să afceteze mediul.