Clădirea de 12 etaje, parte din Complexul Champlain Towers South din Surfside, s-a prăbuşit în jurul orei locale 1:30 (5:30 GMT), degajând un nor mare de praf, potrivit martorilor.

Aproximativ 55 de apartamente au fost afectate, 35 de persoane fiind evacuate din clădire, inclusiv unele din partea prăbuşită, au anunțat autoritățile.

Printre persoanele căutate se află mai mulți cetăţeni din ţări din America Latină, între care nouă argentinieni, trei uruguayeni şi şase paraguayeni. Sora primei doamne a Paraguayului, Silvana Lopez Moreira, şi familia acesteia se numără printre ei, a confirmat ministrul paraguayan de externe, Euclides Acevedo.

Șeful poliţiei din comitatul Miami-Dade, Freddy Ramirez, a declatrat că există temeri privind un număr mai mare de morţi.

Our thoughts are with the rescue effort in #Surfside after a building partially collapsed early this morning. https://t.co/GcU16pVaC6 #miami https://t.co/9IRzohbAOX