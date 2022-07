Fostul premier japonez Shinzo Abe a fost dus la spital după ce s-a prăbuşit în cursul unui eveniment electoral în oraşul Nara (vest), vineri, şi este inconştient, au raportat media locale, citate de Reuters şi AFP.

Mai multe media, printre care agenţia de presă Kyodo, au transmis că fostul premier a fost atacat.

Kyodo şi postul naţional de televiziune NHK au raportat că s-au auzit două focuri de armă.

Potrivit surselor, fostul premier pare a fi în stop cardiac, mai scrie Reuters.

Second video shows the attempted assassination of former Japanese Prime Minister Shinzo Abe



NOTE: Video not graphic, but viewer discretion is advised pic.twitter.com/BZNGHP78ds