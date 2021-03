"Schema mea de tratament etiologic, claritomicina pentru că ați auzit de acuma. Nu am vrut să o fac publică pentru că că n-ar fi inteles-o și mi-ar fi facut-o praf. Și atunci cu fiecare (bolnav - n.r.) în parte am vorbit, am explicat, i-am urmărit cu fiecare pacient în parte. (...) Claritomicina are tratament etiologic, are tratamentul simptomelor - febră, tuse, are simptome, are tratament fizio-patologic. Etiologic sau tratament simptomatic fizio-patologic - eu cum am învățat și cum am tratat în viața asta mii și mii de pneumonii. (...) Mai dezvălui așa din zmeii mei, claritomicina clar este", a afirmat medicul Flavia Groșan.

Senatoarea, Diana Iovanovici-Șoșoacă, a declarat că o susține și vrea să o ajute pe doctorița Flavia Groșan.

"Deci eu o liniștesc pe doamna doctor (...) și vă pun eu la dispoziție avocati, care vă vor face aceste demersuri pentru ce este o bătaie de joc (...). Vă spun în calitate de senator că voi face toate demersurile legale împotriva Colegiului medicilor din Oradea pentru ceea ce au făcut împotriva acestei doamne doctor. Deci o voi susține pe Flavia Groșan până când o să-mi dau duhul", a mai spus fostul membru al AUR, actualmente senator independent.

Groșan a susținut, de asemenea, că în spitale au loc multe decese în rândul pacienților cu COVID-19 din cauza schemelor greșite ale medicilor, inclusiv prin administrarea oxigenului terapeutic sau a unor medicamente precum Kaletra și Codeina.

După ce tot mai mulți medici au început să îi critice afirmațiile, susținătorii Flaviei Groșan au început să riposteze pe Facebook. Acum, pe un grup dedicat acesteia, oamenii sunt încurajați să iasă în stradă. Medicii sunt puși la zid, înjurați și chiar amenințați pentru că au vorbit împotriva practicilor doctorului Groșan.

Mai mult de atât, oamenii sunt chemați în stradă chiar luni, când Flavia Groșan urmează să fie audiată în cadrul Comisiei de Etică a Colegiului Medicilor din Bihor.

Întreg scandalul a izbucnit după ce Colegiul Medicilor din județul Bihor s-a autosesizat cu privire la afirmațiile doctorului Flavia Groșan, care susține că a vindecat o mie de oameni infectați cu sars-cov-2 cu un banal antibiotic.