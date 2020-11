VIDEO Maria are nevoie de ajutor! Adolescenta incendiată de un criminal în serie vrea o viață normală

Maria vrea să se întoarcă repede la o viață normal, dar are nevoie urgentă de ajutor. Ea trebuie să meargă într-un centru de recuperare pentru pacienții cu arsuri severe. În același timp, tânăra are nevoie și de medicamente sau echipamente care nu sunt decontate de statul român. Asociația ,,În numele lui Alexandru", condusă de tatăl lui Alexandru Hogea, tânăr mort după incendiul din Colectiv, a pornit o campanie pentru ca Maria să primească toată îngrijirea de care are nevoie.



Campania ,,Viață nouă pentru Măriuca” poate fi susținută cu donații pe pagina dedicată de pe site-ul innumeleluialexandru.galantom.ro.

Adolescenta din Mehedinți este internată la spitalul Grigore Alexandrescu, iar medicii spun că a fost cel mai greu caz întâlnit în carieră. Acum, Maria abia așteaptă să poată începe din nou școala, dar până atunci, participă la cursurile online.



Bărbatul care a comis teribilul gest asupra fetei s-a sinucis în arest.