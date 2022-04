Președintele Joe Biden a declarat reporterilor că este gata să meargă personal în Ucraina. Declarația a fost făcută joi, chiar înainte de îmbarcarea în aeronava prezidențială Air Force One. Întrebat de jurnaliștii americani dacă va merge în Ucraina, Joe Biden a răspuns afirmativ, relatează americanmilitarynews.com.

La insistențele unui reporter pentru un răspuns mai clar, Joe Biden a glumit, întrebându-l: „Ești gata să pleci?”, la care jurnalistul a răspuns: „Dumneavoastră sunteți?”. Răspunsul lui Biden a venit rapid: „Da”.

Reporter: “Will you send senior officials to Ukraine?”

Biden: “We’re making that decision now.”

Reporter: “Who would you send?”

Biden: “Are you ready to go?” pic.twitter.com/GI3nNpB8gL