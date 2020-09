VIDEO/ Imagini ULUITOARE: Protestatarul-șef din Piața Victoriei, acțiune ilegală

Se pare că este vorba chiar despre mașina cu care sunt strânși manifestanții și aduși în fața Guvernului.

Astfel, acesta a schimbat numerul autocarului de la B-107-VHS la B-107-VSH.

Autocarul cu numărul nou se află chiar în aceste momente în Piața Victoriei. Potrivit informațiilor deținute până în prezent, acesta se află aici de câteva zile. Acolo dorm oamenii, acolo mănâncă.

În această seară sunt anunțate noi proteste în centrul Capitalei. Sute de oameni au anunțat că ies din nou în stradă nemulțumiți de purtarea măștilor.

Contactat telefonic, George Simion nu a re ușit să explice exact cum de a ajuns în situația de a schimba între ele plăcuțele de înmatriculare ale autocarului din Piața Victoriei. Acesta a dat vina "pe poliția politică" și a spus că "orice partid din afara sistemului este perescutat".

"În ultima lună și jumătate am primit amenzi în valoare de 20.000 de lei pentru că am făcut manifestări electorale pentru a promova partidul AUR, care luptă împotriva sistemului. (...) Am solicitat celor de la Înmatriculări să ni se dea numărul și mi-au spus că l-au pierdut. Imediat ce am ajuns în Piața Victoriei au spus că l-au găsit. L-am pus în autocar și ulterior am făcut schimb între ele", a afirmat Simion.