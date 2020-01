VIDEO Gigi Becali vrea să fie reabilitat: „Am făcut pușcărie degeaba”

Instanţa supremă urmează să analizeze, joi, cererea lui Gigi Becali prin care solicită magistraţilor reabilitarea după cele trei condamnări suferite în dosarele sechestrării hoţilor limuzinei, a schimbului de terenuri cu MApN şi Valiza.

„Este o mică, mică indreptare. Interdictiile sunt de a alege si a fi ales. Funcție de demnitate publică nu mă interesează, să aleg, așa și așa, să candidez nu mă intereseaza, deci nu e mare lucru. E și reabilitarea de drept dar trebuie sa aștepți 5 ani, adica ce scrie hotararea judecatoreasca. (...) Eu sunt Stan Pățitul. Eu am facut puscarie ca mi s-a furat mie masina si le-am dat whiskey și coniac la hoti. Eu sunt Stan Pățitul, că am dat bani sa joace corect meciul de fotbal si au zis ca e mită”, a spus Becali la sosirea la Înalta Curte de Casație și Justiție.

Gigi Becali a fost eliberat conditionat din penitenciarul Poarta Alba pe 3 aprilie 2015, dupa ce a executat un 1 an si 10 luni din pedeapsa de 3 ani si 6 luni de inchisoare. El executa aceasta condamnare dupa ce instanta contopise toate sentintele definitive date in cazul sau: 3 ani in cazul "Schimburilor de terenuri cu MApN"; 3 ani in procesul "Valiza"; 3 ani pentru sechestrarea hotilor care i-au furat masina.

Potrivit legii penale aflate în vigoare la acest moment Becali poate solicita reabilitarea pentru că pedeapsa sa nu a depăşit cuantumul total de cinci ani şi pentru că a dovcedit că a avut asigurată existenţa prin munca, a avut o conduită bună în societate şi a achitat în întregime despăgubirile civile şi cheltuielile judiciare la plata cărora a fost obligat de magistraţii care l-au condamnat în trecut.

Iniţial Becali a depus această cerere la Tribunalul Bucureşti, în octombrie 2019, dar instanţa a declinat cauza instanţei care a stabilit deciziile definitive în cazurile sale, respectiv, instanţa supremă.

În prezent Gigi Becali se află din nou în vizorul procurorilor anticorupţie. El este acuzat de spălare de bani, fapte presupus a fi săvârșite în perioada 2014-2019, în legătură cu nepotul său, Vasile Geambazi, privind vânzarea unui teren. Anchetatorii de la DNA au pus sechestru asigurător pe o parte din averea lui Becali o dată cu punerea sa sub acuzare.