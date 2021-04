realitatea plus

"Cum să nu crezi, când exista atâția colegi de-ai mei care s-au îmbolnavit, în cateva zile au dispărut cei mai mari soliști de muzică lăutarească. (...) Sotul meu a fost internat in spital foarte grav, a stat cred că vreo 11 zile în spital și nu am cuvinte să le mulțumesc medicilor și tuturor celor din spital. Dacă nu mergea la spital, astăzi nu mai era in viață", a declarat Elena Merișoreanu.

Artista a dezvăluit că a pierdut o rudă, o verișoară care a murit de COVID la vârsta de 60 de ani. De asemenea, ea a transmis un mesaj și celor care nu cred și contestă toate reglementările și măsurile impuse de autorități.

"Dacă vom continua cu asemenea lucruri, să ardem măștile, să spunem că nu trebuie mască, nu trebuie vaccin, nu vom scăpa, dragii mei! Hai să ne trezim cu toții, să fim mai responsabili."