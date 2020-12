VIDEO Culisele statului paralel | Primarul Gheorghe Damian, omul care sfințește locul, despre viața ca în Occident în „orașul de la țară”: „Ciugud to be true”

Gheorghe Damian, invitat special în emisiunea „Culisele statului paralel”, spune și cum a reușit să realizeze tot ce se vede acum în comună: „La Ciugud nu suntem în lumea lui `nu se poate`, suntem o mână de oameni care vrem să se poată”.

La Ciugud, acum, locuinţele au utilităţi, drumurile sunt asfaltate, există internet wireless şi şcoală ”smart”, toate fiind făcute din bani europeni. Comuna din Alba are drumuri asfaltate chiar şi între parcelele agricole, internet gratuit în zonele publice, piste de biciclete şi foloseşte energie eoliană şi panouri solare pentru iluminatul public.

Primarul comunei Ciugud a explicat, vineri, la Realitatea PLUS, și că ce i-a adus în final excluderea din PSD a fost „felul meu de acasă, din școală, a fost să spun ce gândesc, să-mi sustin ideile. Iar răsplata aceasta a fost. M-au dat afară din PSD pentru că le-am spus adevărul”. Gheorghe Damian a fost exclus din PSD în ianuarie 2017, definitiv în martie 2018. iar în acest an, ca independent, a obținut al șaselea mandat de primar, cu aproape 90% din voturile celor din comună, la alegerile locale din 27 septembrie 2020.

Gheorghe Damian a mărturisit, vineri, și că i s-au propus funcții de conducere la București, în Executiv, dar a refuzat, spunând că „rămân independent politic, dar dependent de Ciugud”.

Gheorghe Damian conduce Primăria din Ciugud, din județul Alba, din anul 2000. Atunci, în comună nu existau străzi asfaltate, oamenii nu aveau canalizare, iar rețeaua de apă era improvizată și realizată privat.

Declicul unui grup restrâns de localnici s-a produs în momentul în care comuna a rămas fără apă, în prag de sărbători. Primăria nu s-a obosit nici măcar să trimită un fax către compania de apă. Atunci, mai multe familii tinere s-au mobilizat și au rezolvat singure avaria, în câteva zile. Apoi acele persoane au realizat că dacă doresc să schimbe ceva, trebuie să se implice.

Gheorghe Damian a candidat sprijinit de acel mic grup de oameni. În scurt timp, deși a pornit cu șanse mici, a reușit să câștige încrederea localnicilor. La doar 32 ani, fără niciun pic de experiență în administrația locală, Gheorghe Damian ajungea primarul comunei Ciugud. Anul acesta a câștigat al șaselea mandat cu un scor record - a obținut 88,11% din voturi, deși a candidat ca independent. Iar rezultatele nu sunt deloc întâmplătoare.

La 20 de ani distanță, locuințele au utilități, drumurile sunt asfaltate chiar și între parcelele agricole, conexiunea la Internet în zonele publice este liberă, iar iluminarea urbană se realizează, în mod inteligent, prin intermediul unui sistem eolian și al panourilor solare. Totodată, Ciugud este comuna din România care a atras cele mai multe fonduri europene, peste 27 de milioane de euro.

În plus, în comuna din Alba copiii au început anul școlar în prima școală „smart” din mediul rural.

„Am avut curajul sa investim un milion de euro in aceasta scoala, in asa fel incat sa ne pregatim cumva viitorul comunei”, a declarat Gheorghe Damian.

„Când am primit notebookurile acestea, m-au incantat si am fost fericita, pt ca ma ajuta la ore si le fac mai prietenoase si mai frumoase”, spune bucuroasă o fetiță din Ciugud.

„Mie imi place scoala din Ciugud, deoarece este smart si folosim tehnologia la ore”, spune un băiat.

Totodată, a fost deschis un parc industrial unde activează firme care au câteva sute de angajați. Astfel că, în timp, comuna din care tinerii plecau spre oraș pentru condiții mai bune de trai și oportunități de angajare, a devenit atractivă pentru localnici, dar și pentru investitori.

Au fost modernizate și căminele culturale, s-a construit o grădiniță cu program prelungit în cadrul parcului industrial unde cei care muncesc acolo își pot lăsa copiii. În timp, în Ciugud s-au construit chiar și stații moderne de transport unde se pot găsi automate de bilete, dar și cel mai modern teren de golf din sud-estul Europei, ridicat pe un teren abandonat și invadat de buruieni.

Pe viitor, primarul independent are de gând să construiască un nou pod peste Râul Mureș, un debarcader și un parc de rulote. Totodată, Damian a anunțat că a început să caute surse de finanțare - europene și private - pentru a construi o nouă unitate de învățământ.

„Noi vrem sa credem ca scoala de la tara are viitor. Avand in vedere ca Romania este 90% in mediul rural, este normal sa ne indreptam atentia spre educatie si spre viitorul acestei tari”, spune Gheorghe Damian.

Astfel că viaţa-n Ciugud e similară unui oraş european civilizat. Place şi atrage. Din 2600 de locuitori în anul 2000, comuna a ajuns la 3200. Mulţi nou-veniţi sunt foşti orăşeni. Deși, statisticile arată că populația rurală românească îmbătrânește și că în medie, în fiecare an, dispar nouă sate românești din cauza migrației în zona urbană, în Ciugud fenomenul este opus.