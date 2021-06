Au murit 30 de persoane după ce două trenuri s-au ciocnit. Un tren express a deraiat și s-a lovit de un alt tren de pasageri care venea din direcția opusă. Incidentul s-a petrecut luni dimineață în apropiere de orașul Daharki din Pakistan.

Coliziunea s-a produs după ce câteva vagoane au deraiat și au lovit al doilea tren care se afla în mișcare pe o linie aflată în apropiere. Imaginile care se răspândesc în presa locală dar și pe rețelele de socializare arată zeci de morți și răniți care zac chiar pe câmpul unde s-a produs accidentul.

#BREAKING: Millat Express collides with Sir Sayyed Express. Incident took place near Daharki (in between Sukkur & Sadiqabad #BreakingNews #MillatExpress #Pakistan #India pic.twitter.com/mU5X4P61uF