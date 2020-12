VIDEO Cascada Niagara, iluminată în roșu, galben și albastru de Ziua Națională a României

Evenimentul a putut fi organizat in urma demersurilor facute pe langa Niagara Parks Commission de Ambasada Romaniei la Ottawa si emisiunea TV Noi Romanii difuzata in Canada, informeaza Accent Montreal.

Tricolorul va fi proiectat pe apele cascadei în noaptea de marți spre miercuri, 2 decembrie, începând cu ora 4.45.

Puteți urmări în direct accesând acest link:

https://www.cliftonhill.com/niagara-falls/livecam?fbclid=IwAR1SsP_qmRVFK6ZA7jG9nVDoLFNxVaXFlhaC6Bh62x5yM6gZg3q1eP9DBek

Iluminarea în cele trei culori a avut loc marti, 1 decembrie, in intervalul orar 21.45-22.00, ora Canadei.

Cascada Niagara este formată din trei caderi de apa situate la granita dintre Canada si SUA. Pe teritoriul american, in statul New York, se afla American Falls si Bridal Veil Falls, iar in Canada, in Ontario, se afla Horseshoe Falls, cea mai mare si mai spectaculoasa din cele trei cascade.

În 2019, o romanca stabilita in Marea Britanie si aflata in vacanta in Canada, a primit acordul ca de Ziua Romaniei faimoasa cascada sa arboreze culorile tricolorului, relatează Accentmontreal.com.

Și în urmă cu trei ani, în februarie 2017, in timpul protestelor ample anti-coruptie din România impotriva OUG 13, Niagara canadiana a fost iluminata in rosu galben si albastru in semn de solidaritate cu sutele de mii de romani iesiti in strada, .

va fi iluminata in culorile drapelului romanesc de 1 decembrie, cu ocazia Zilei Nationale a Romaniei, in urma demersurilor facute pe langa Niagara Parks Commission de Ambasada Romaniei la Ottawa si emisiunea TV Noi Romanii difuzata in Canada, informeaza Accent Montreal.

Tricolorul va fi proiectat pe apele cascadei marti, 1 decembrie, in intervalul orar 21.45-22.00, ora Canadai. In Romania, evenimentul va putea fi urmarit incepand cu ora 4.45, pe 2 decembrie. Momentul poate fi vizionat online aici.