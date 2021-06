În jurul orei 21:00, Brigada Rutieră a fost sesizată prin apel 112 cu privire la producerea unui accident rutier pe Bd. Poligrafiei, în care au fost implicate 3 autovehicule.

Conducătorul unui autovehicul în vârstă de 70 de ani care se deplasa pe Bd. Poligrafiei dinspre Piața Presei către Str. Jiului, iar in momentul in care a ajuns la intersecția cu Str. Parcului a efectuat virajul la stânga și a intrat in coliziune cu un alt autovehicul, condus de un bărbat în vârstă de 39 de ani care se deplasa pe Bd. Poligrafiei dinspre Str. Jiului catre Piața Presei.

În urma impactului, cel de-al doilea vehicul a ricoșat într-un alt autovehicul, condus de un bărbat în vârstă de 44 ani, care se afla oprit la semafor pe Str. Parcului, primul autovehicul răsturnându-se pe plafon.

În urma accidentului, a rezultat rănirea conducătorului si pasagerului din primul autovehicul care au fost transportati la Spitalul Elias.

Conducătorii auto au fost testați cu aparatul alcool test, rezultatul fiind 0.

Traficul este restricționat pe banda 1 și 2 pe Bd. Poligrafiei sensul dinspre Str. Jiului către Piața Presei Libere și Str. Parcului către Bd.Poligrafiei.

Se efectuează cercetări in vederea stabilirii cu exactitate a cauzelor și împrejurărilor producerii accidentului rutier.