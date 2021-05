Din fericire, nu s-au înregistrat victime, însă câțiva dintre petrecăreți au fost răniți, potrivit Realitatea Plus.

Iată imaginile:

Shocking video of the moments a balcony collapses in #Malibu injuring several people. #CBSLA https://t.co/6lEnD4DxkW pic.twitter.com/1dhVsPWhi9