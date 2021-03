Atacul a avut loc în apropierea bibliotecii municipale din Lynn Valley, într-o zonă rezidenţială din nordul Vancouverului.

Una dintre victime, o femeie a cărei identitate nu a fost dezvăluită, a murit din cauza rănilor, a anunţat poliţia.

Atacatorul a fost reținut. Suspectul este un bărbat cunoscut de serviciile de poliţie, care avea antecedente penale, a informat Poliția, fără a oferi mai multe detalii. Anchetatorii cred că suspectul a acţionat singur, dar spun că nu cunosc motivele lui.

Canalul CTV a difuzat, sâmbătă seară, pe site-ul său o înregistrare video în care apare suspectul. Acesta pare să se înjunghie singur în picior înainte să se prăbuşească şi să fie arestat de mai mulţi poliţişti, potrivit Agerpres.

Atacul i-a şocat pe poliţişti şi pe martori.

Premierul Justin Trudeau şi mai mulţi membri ai guvernului au reacţionat imediat pe Twitter.

”Gândurile mele sunt cu North Vancouver în seara asta”, a comentat şeful guvernului. ”Pentru toţi cei afectaţi de incidentul violent care s-a produs la Lynn Valley, să ştiţi că toţi canadienii se gândesc la voi şi le doresc celor răniţi însănătoşire rapidă”, a adăugat el.

My heart is in North Vancouver tonight. To everyone affected by this violent incident in Lynn Valley, know that all Canadians are keeping you in our thoughts and wishing a speedy recovery to the injured. https://t.co/8Q32wuOlTk