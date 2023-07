Victorie pentru Elena Udrea și Ioana Băsescu: s-au prescris faptele în dosarul campaniei electorale a fostului președinte. Decizia este definitivă.

Ioana Băsescu și Elena Udrea au scăpat de procesul de corupție în care primiseră 5 ani de detenție cu executare, respectiv 8 ani, prin prescrierea faptelor.

Soluție: Admis apel - Încetat procesul penal

Detalii soluţie: I. În baza art. 421 pct. 2 lit. a) din Codul de procedură penală, admite apelurile declarate de inculpa?ii Wagner Ioan Silviu, Udrea Elena Gabriela, Băsescu Ioana, Nastasia Gheorghe şi Tarhon Victor împotriva sentinţei penale nr. 45 din 2 martie 2021 pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti – Secţia I Penală, în dosarul nr. 5230/2/2017. Desfiinţează, în parte, sentinţa penală atacată ?i rejudecând: În baza art. 396 alin. (1) ?i (6) din Codul de procedură penală raportat la art. 16 alin. (1) lit. f) din Codul de procedură penală, art. 154 alin. (1) lit. c) din Codul penal şi art. 5 din Codul penal, cu referire la art. 155 alin. (1) din Codul penal, interpretat prin Deciziile nr. 297/2018 şi nr. 358/2022 ale Curţii Constituţionale a României şi Decizia nr. 67 din 25.10.2022 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală, încetează procesul penal faţă de inculpatul Tarhon Victor, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de luare de mită, prevăzută de art. 289 alin. (1) din Codul penal raportat la art. 6 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 5 din Codul penal, ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale. În baza art. 396 alin. (1) ?i (6) din Codul de procedură penală raportat la art. 16 alin. (1) lit. f) din Codul de procedură penală, art. 154 alin. (1) lit. c) din Codul penal şi art. 5 din Codul penal, cu referire la art. 155 alin. (1) din Codul penal, interpretat prin Deciziile nr. 297/2018 şi nr. 358/2022 ale Curţii Constituţionale a României şi Decizia nr. 67 din 25.10.2022 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală, încetează procesul penal faţă de inculpata Udrea Elena Gabriela, sub aspectul săvârşirii a două infracţiuni de instigare la luare de mită, prevăzute de art. 47 din Codul penal raportat la art. 289 alin. (1) din Codul penal în referire la art. 6 din Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art. 5 din Codul penal, ?i a cinci infrac?iuni de spălare a banilor, prevăzute de art. 49 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 129/2019 cu aplicarea art. 5 din Codul penal, ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale. În baza art. 396 alin. (1), (6) ?i (8) din Codul de procedură penală raportat la art. 16 alin. (1) lit. f) din Codul de procedură penală, art. 154 alin. (1) lit. c) din Codul penal şi art. 5 din Codul penal, cu referire la art. 155 alin. (1) din Codul penal, interpretat prin Deciziile nr. 297/2018 şi nr. 358/2022 ale Curţii Constituţionale a României şi Decizia nr. 67 din 25.10.2022 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală, încetează procesul penal faţă de inculpatul Nastasia Gheorghe, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de luare de mită, prevăzută de art. 289 alin. (1) din Codul penal raportat la art. 6 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 5 din Codul penal, ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale. În baza art. 396 alin. (1), (6) ?i (8) din Codul de procedură penală raportat la art. 16 alin. (1) lit. f) din Codul de procedură penală, art. 154 alin. (1) lit. c) din Codul penal şi art. 5 din Codul penal, cu referire la art. 155 alin. (1) din Codul penal, interpretat prin Deciziile nr. 297/2018 şi nr. 358/2022 ale Curţii Constituţionale a României şi Decizia nr. 67 din 25.10.2022 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală, încetează procesul penal faţă de inculpatul Wagner Ioan Silviu, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de delapidare, prevăzută de art. 295 alin. (1) din Codul penal cu aplicarea art. 5 din Codul penal, ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale. În baza art. 396 alin. (1), (6) ?i (8) din Codul de procedură penală raportat la art. 16 alin. (1) lit. f) din Codul de procedură penală, art. 154 alin. (1) lit. c) din Codul penal şi art. 5 din Codul penal, cu referire la art. 155 alin. (1) din Codul penal, interpretat prin Deciziile nr. 297/2018 şi nr. 358/2022 ale Curţii Constituţionale a României şi Decizia nr. 67 din 25.10.2022 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală, încetează procesul penal faţă de inculpata Băsescu Ioana, sub aspectul săvârşirii unei infrac?iuni de instigare la delapidare, prevăzută de art. 47 din Codul penal raportat la art. 295 alin. (1) din Codul penal cu aplicarea art. 5 din Codul penal, ?i a două infrac?iuni de spălare a banilor, prevăzute de art. 49 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 129/2019 cu aplicarea art. 5 din Codul penal, ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale. Men?ine dispozi?ia de obligare în solidar a inculpa?ilor Wagner Ioan Silviu ?i Băsescu Ioana la plata sumei de 119.000 lei, către partea civilă S.C. OIL TERMINAL S.A. către aceasta. Men?ine dispozi?ia de confiscare specială de la inculpata Udrea Elena Gabriela a sumelor de 691.029,63 lei, 918.864 lei ?i de 305.118 lei. Menţine măsurile asigurătorii dispuse în cauză prin ordonanţele nr. 121/P/2015 din 16 martie 2017 ale Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia Naţională Anticorupţie – Secţia de combatere a infracţiunilor asimilate infracţiunilor de corupţie, astfel cum acestea au fost menţinute prin sentinţa penală nr. 45 din 2 martie 2021 a Curţii de Apel Bucureşti – Secţia I Penală, pronunţată în dosarul nr. 5230/2/2017, cu privire la bunurile mobile şi imobile aflate în proprietatea inculpatelor Udrea Elena Gabriela şi Băsescu Ioana. Modifică temeiul de drept al obligării inculpa?ilor Wagner Ioan Silviu, Băsescu Ioana ?i Nastasia Gheorghe la plata cheltuielilor judiciare către stat în primă instan?ă, re?inând inciden?a art. 275 alin. (1) pct. 3 lit. b) din Codul de procedură penală. Înlătură obligarea inculpa?ilor Udrea Elena Gabriela ?i Tarhon Victor, în baza art. 274 alin. (1) ?i (2) din Codul de procedură penală, la plata cheltuielilor judiciare către stat în primă instan?ă. Menţine restul dispoziţiilor sentinţei penale apelate, în măsura în care nu sunt contrare prezentei. II. În baza art. 421 pct. 1 lit. b) din Codul de procedură penală, respinge, ca nefondat, apelul declarat de apelanta Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casa?ie ?i Justi?ie – Direc?ia Na?ională Anticorup?ie împotriva aceleia?i sentin?e penale. Conform dispozi?iilor art. 52 din Legea nr. 129/2019, hotărârea judecătorească definitivă privind infracţiunile de spălare a banilor se comunică Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor. În baza art. 275 alin. (3) din Codul de procedură penală, cheltuielile judiciare avansate de stat, ocazionate de soluţionarea apelurilor formulate de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia Naţională Anticorup?ie ?i de inculpa?ii Wagner Ioan Silviu, Udrea Elena Gabriela, Băsescu Ioana, Nastasia Gheorghe ?i Tarhon Victor, rămân în sarcina acestuia. În baza art. 275 alin. (6) din Codul de procedură penală, onorariile parţiale cuvenite avoca?ilor desemnaţi din oficiu pentru inculpaţii Wagner Ioan Silviu, Udrea Elena Gabriela, Băsescu Ioana, Nastasia Gheorghe, Tarhon Victor ?i Andronic Dan Cătălin, până la prezentarea apărătorilor aleşi, în sumă de câte 340 lei, rămân în sarcina statului şi se suportă din fondurile Ministerului Justiţiei. Definitivă. Pronunţată prin punerea deciziei la dispoziţia păr?ilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 11 iulie 2023.

Elena Udrea a scăpat recent de dosarul Hidroelectrica, după ce speța a fost închisă din cauza prescripției, în urma deciziei CCR. Fostul ministru se află în pușcărie fiind condamnat definitiv în dosarul Gala Bute la 6 ani de închisoare pentru luare de mită.

De ce erau acuzate Elena Udrea și Ioana Băsescu

Elena Udrea, ministru al Dezvoltării Regionale şi Turismului în 2009 și implicată direct în campania lui Traian Băsescu, a fost trimisă în judecată pentru săvârşirea infracţiunilor de instigare la luare de mită şi spălare de bani.

Ioana Băsescu, fiica fostului preşedinte și notar public, a fost acuzată de instigare la delapidare şi instigare la spălarea banilor.

Jurnalistul Dan Andronic a fost și el acuzat de mărturie mincinoasă şi favorizarea făptuitorului.

Potrivit rechizitoriului DNA, o parte din sumele cu care a fost finanțată campania electorală a lui Traian Băsescu a provenit din infracţiuni de corupţie, delapidare şi evaziune fiscală.