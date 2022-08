„Am fost cu cea mică să o vizităm pe Elena și am reușit să o facem în camera destinată mamei și copilului. Au reușit să se vadă, să se strângă ân brațe. Emoții de o parte și de alta. Ușor nu a fost”, a precizat, Adrian Alexandrov, în exclusivitate la Realitatea PLUS.

Elena Udrea, nemulţumită de regimul de detenţie de la Târgşor

După aproape două luni de detenţie la Penitenciarul de Femei din Târgşor, judeţul Prahova, Elena Udrea face primul pas pentru mai multă libertate în spatele gratiilor.



Udrea nu pare dispusă să execute şase ani de închisoare în regim semideschis, aşa cum a stabilit comisia penitenciarului de la Târgşor şi încearcă să obţină o mai multă libertate de mişcare în închisoare, solicitând instanţei de judecată schimbarea modalităţii de executare a pedepsei în regim deschis.



Fostul ministru a depus la Judecătoria Ploieşti o plângere privind stabilirea regimului de executare a pedepselor privative de libertate. Cererea Elenei Udrea a primit un prim termen de judecată la finalul lunii septembrie.

„Am făcut o cerere să primim documentele, pentru că cumulat reiese că a executat undeva la un an de zile și s-ar încadra la un regim semi-deschis care să o ajute mai mult. Diferența acum între un regim închis și un regim semi-deschis nu este foarte mare. În schimb, îi permite ca vizitele pe care eu le fac cu cea mică să se desfășoare doar în camera destinate mamei și copilului. În rest, au aceelași număr de vizite oficiale, aceeași cantitate de mâncare pe care noi putem șă i-o ducem. Nu e o foarte mare diferență, decât că nu se vor mai desfășura vizitele după acel dispozitiv de siguranță sau geam, care exista și până acum. (...) Fetița este acum la o vârstă pe care o poți manipula ușor, adică îi poți pregăti un scenariu pe care ea îl crede, are 2 ani și 10 luni. I-am pregătit un sceanriu în care i-am spus că mama este la birou, că are multă treabă, că o să vină acasă. Ea a înțeles, nu a dat niciun semn că bănuiește. Vizita la Elena s-a desfășurat conform scenariului pe care i l-am pregătit”, a mai explicat Soțul Elenei Udrea, Adrian Alexandrov, în exclusivitate la Realitatea PLUS.