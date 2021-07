Oamenii care locuiesc în zonele montane se tem cel mai mult pentru copiii lor. Urșii umblă nestingheriți inclusiv prin curțile școlilor.

„Avem 180 de copii înscriși la grădiniță și la școală și ursul intră zilnic în incintă și ne este frică. Într-o zi am văzut că a intrat ursul lângă terenul de sport, nu i-am lăsat pe elevi să iasă în curte, ne este frică, este un pericol real!”, spune Rozalia Ber, directorul școlii din localitatea Bodoc.

„Doamne ferește dacă prinde vreun copil sau atacă copiii ce se întâmplă”, conchide primarul din localitatea Bodoc, Istvan Fodor.

Un caz recent de atac este al doamnei Angelica din Băile Tușnad. Era singură acasă atunci când,în toiul nopții nopții, urșii au spart ușa și au intrat peste ea în casă.

”Eu am lucrat ca asistentă la Salvare, în Bcurești, sunt o femeie curajoasă, nu m-am speriat. Intenționam să sar de la balcon, dar m-am gândit că nu e bine că o să cad. Auzeam cum țipau, urlau, mugeau...erau mai multi pui și ursoaică bâtrână”, spune femeia.

Președintele Consiliului Judeațean Covasna este de părere că problema va fi rezolvată parțial dacă animalele vor fi împușcate sau eutanasiate. Demnitarul UDMR a avut și un mesaj dur pentru ONG-uri.

„Repzentanții ONG-urilor au văzut urși numai în desene animate până acum. Eu am fost tehnician silvic, am lucrat în producție, am spălat și mângâiat pui de urs. Cei mai apoape decât mine de urs atunci pot să aiba o părere”, a declarat Tamas Sandor.

În replică, unul dintre reprezentanții ONG-urilor spune că solutia nu este împușcarea, ci sa fie luate masuri progresive, astfel încât urșii să rămână în pădure.

„Din păcate, domnul președinte de CJ nu are dreptate! Mi-ar fi plăcut să fi văzut urși doar în povești și să nu fie cazul să mă apropii de urs, care este un animal sălbatic, să-l țin în brațe, să-l văd cum agonizează și moare, rănit pe marginea drumului. Ursii sunt animale salbatice, e adevărat, dar inteligente, care nu vor să omoare sau să rănească omul, pot face rău din cauză că sunt animale foarte puternice”, spune Cristina Lapis, fondatoarea Rezervației de Urși Zărnești.

Statisticile arată că, în prima jumătate a acestui an, au fost peste 240 de apeluri la 112 din cauza urșilor, de 3 ori mai multe decât anul trecut.