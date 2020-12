Viceprimar Vatra Dornei: "Scenariul roșu nu înseamnă carantina. Se pot petrece, în continuare, Sărbătorile de iarnă aici"

"Scenariu roșu nu înseamnă carantina. Dinamica cazurilor e foarte mare. Am tot ieșit și am intrat. Se poate intra în Vatra Dornei. Poți veni să îți petreci Sărbătorile de iarnă aici. Nu este nicio problemă", a declarat Marius Ripan, viceprimarul din Vatra Dornei. Acesta a vorbit, în această dimineață, într-o intervenție telefonică la Realitatea PLUS, despre situația din stațiunea atât de îndrăgită de români, care a intrat până la 1 ianuarie în scenariul roșu, având o rată de infectare de 4 la mia de locuitori.

Asculta articol! Opreste ascultarea! Urmatorul articol