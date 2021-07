Ana-Maria Popescu și-a exprimat dezamăgirea față de modul în care sunt tratate victoriile și eforturile sportivilor români, mai ales în condițiile în care acest domeniu este slab finanțat.

”Mulţumesc pentru frumoasa primire, măcar cu ocazia Jocurilor Olimpice să ne vedem. Mă bucur că după 13 ani am văzut mai puţine titluri cu ”Brânză a pierdut aurul”, dar încă mai sunt. Însă mulţi au înţeles mesajul că un loc la Jocurile Olimpice se câştigă. Şi simplul fapt că te-ai calificat este un loc câştigat. Mi-aş dori ca asta să vorbim despre sportivii români, indiferent că sunt la fotbal şi sunt din echipa a doua... să ştiţi că toţi colegii mei de acolo muncesc foarte mult. Am citit toate comentariile şi declaraţiile din ultimele zile şi am rămas cu acelaşi gust de la Rio din 2016 de dinainte să luăm aurul. Şi nu e OK, pentru că indiferent că ne întoarcem de la Jocuri cu medalii sau fără, noi muncim la fel, şi noi şi antrenorii noştri. Eu am avut în spatele meu patru oameni, atât am avut la Jocuri. Apropo de finanţare, domnule ministru, am avut ca parteneri de antrenament sportivi de 43 de ani care s-au retras din activitate pentru că nu mai am alţii. Îmi doresc tare mult să ajungeţi la Tokyo şi să luaţi aurul ăla pe care eu nu am fost în stare să-l iau. Şi credeam că mă aşteptaţi cu cecul ăla de 5 milioane de lei, dar nu e problemă, mai avem timp să mi-l daţi şi să facem o sală nouă (n.red. - de scrimă) pentru copii", a afirmat sportiva la Salonul Oficial al Aeroportului ”Henri Coandă”.

Ministrul Eduard Novak a întâmpinat-o la aeroport pe scrimeră la întoarcerea în ţară.

”Povestea acestei aventuri este.... am trecut prin atâtea, a fost atât de greu, dar am demonstrat că se poate şi asta vreau să se înţeleagă. Nu contează culoarea medaliei. Mi-am demonstrat mie, pentru că eu am zis că vreau să ajung la Tokyo pentru mine, dintr-un egoism pur. De data asta nu am mai vrut să confirm, să am validarea nimănui. Am vrut să merg acolo să văd dacă sunt în stare să fac ceva pentru mine. Şi am făcut. Şi dacă eu am reuşit, fiecare copil care intră într-o sală trebuie să înţeleagă că fiecare are o şansă. Iar datoria noastră este să-i susţinem chiar şi când sunt jos. Mai ales atunci. Anul trecut abia renunţasem la cârje, învăţam să merg din nou şi acum m-am întors cu o medalie chiar de argint de la Jocurile Olimpice. Dacă eu am putut, oricine poate. Iar pe lângă asta, atunci când nu aveţi nimic de spus despre sportivii români măcar nu spuneţi. E al naibii de greu să fii acolo să citeşti un titlu, care poate aduce trei click-uri, dar el poate dărâma castelul din cărţi de joc al unui sportiv care a muncit atâţia ani. Şi nu e corect, hai să ne apreciem munca unii altora. Citeam azi undeva despre Kosovo, că are două medalii de aur, şi Filipine are medalie de aur şi România nu are. OK, e vina noastră. Dar e oare doar vina sportivilor şi antrenorilor? Hai să ne gândim puţin la treaba asta”, a adăugat Popescu.

Citește și: ”Prima medalie pentru România la Jocurile Olimpice de la Tokyo - Ana-Maria Popescu, argint la scrimă”

Sportiva i-a răspuns astfel ministrului Tineretului şi Sportului, care a afirmat că şi dacă Federaţia Română de Scrimă ar fi avut un buget mai mare cu 5 milioane de lei, nu ar fi reuşit să câştige aurul olimpic.

”După părerea mea, şi dacă bugetul Federaţiei de Scrimă era cu 5 milioane de lei mai mare, Ana-Maria nu putea să câştige ieri, sau nu câştiga medalia de aur. Problema este că din spate nu vin încă tineri. Nu vreau să ducem discuţia în altă parte, să ne bucurăm de această medalie şi să ne concentrăm pe Paris 2024, acolo unde nu mi-aş dori să ajungem şi cu scrima sau cu alte sporturi unde am ajuns cu gimnastica”, a spunea afirmat Eduard Novak la 25 iulie, potrivit Agerpres.